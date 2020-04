Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering-Les ventes de Gucci frappées de plein fouet par l'épidémie en Chine Reuters • 21/04/2020 à 18:09









MILAN/PARIS, 21 avril (Reuters) - Kering PRTP.PA a annoncé mardi une baisse de 16,4% de ses ventes à données comparables au premier trimestre, pénalisées par le recul de Gucci et des autres grandes marques de luxe du groupe, très exposé à la Chine, frappée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus. En données publiées, le chiffre d'affaires du groupe de luxe français accuse un recul de 15,4% à 3,2 milliards d'euros. La marque italienne Gucci, principale source de profit de Kering, accuse une baisse de ses ventes de 23,3% à données comparables - c'est-à-dire hors effets de périmètre et de changes - tandis que la griffe Saint Laurent, moins exposée à la Chine, limite son recul à 13,8%. (Sarah White à Paris et Silvia Aloisi à Milan, version française Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées KERING Euronext Paris -3.91%