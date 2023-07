Kering: les analystes font un point sur la valeur information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 14:39

(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé ses résultats du 1er semestre 2023. Il a publié un chiffre d'affaires de 10135 ME au titre du 1er semestre 2023 en croissance de 2% et l'EBIT groupe s'élève à 2739 ME soit une marge de 27% (contre 28,4% au 2ème semestre 2022).



Suite à cette annonce, Oddo BHF confirme son conseil à Neutre sur la valeur et relève son objectif de cours à 526 E (contre 498 E).



Oddo BHF s'attendait à 10140 ME pour le chiffre d'affaires (soit une croissance organique au 2ème trimestre à +3%) et à 2724 ME pour l'EBIT (marge à 26,9%). ' Le consensus relevé par la société était lui à respectivement 10161 ME et 2716 ME (marge 26.7%) '.



' Les résultats apparaissent donc très proches des attentes, confirmant une croissance topline toujours nettement en dessous de la moyenne du secteur sur le T2 (selon nous à +17%) et un recul visible mais continue de la profitabilité ' indique Oddo BHF.



' Les tendances par géographies au niveau du CA retail montrent une Europe en net ralentissement à +4% sur le T2 après un T1 à +15%, une baisse encore plus marquée aux Amériques à -23% après -18% au T1, une très bonne tenue du Japon à +26% (T1: +30%) aidée par le tourisme et enfin une réaccélération sur l'Asie Pacifique à +22% après un T1 à +10% ' souligne le bureau d'analyses.



' Ces éléments suggèrent en dehors du Japon un ralentissement plus marqué pour le groupe aux US et en Europe et une reprise en Asie Pacifique moins visible que pour le reste de l'industrie (croissance à deux ans de la dépense chinoise au T2 en dessous de 10%) '.



L'analyste estime que chez Gucci la croissance du 2ème trimestre ne varie pas par rapport au 1er trimestre et reste très faible à +1% (il s'attendait à +4%) et la marge du 1er semestre montre un recul un peu plus prononcé à 35,3% contre 36,5% au 1er semestre 2022 (il visait 35,8%).



' L'intégration de taux de change plus défavorables et une plus grande prudence sur la top line Gucci sur le S2 2023 (T3 à +3% contre +7% précédemment, T4 à +7% contre +10% soit une croissance FY à +3% contre +6% précédent) nous conduit à réviser très légèrement en baisse nos prévisions de CA annuel de -1%. L'impact est plus visible sur l'EBIT (-2% 2023, -4% 2024 et -3% 2025) car nous prenons en compte la possibilité d'investissements plus élevés dans la relance de Gucci conduisant à une marge normative dans la période de transition proche de 35% ' rajoute Oddo BHF.



Tout en maintenant sa recommandation 'neutre' sur Kering, UBS abaisse pour sa part son objectif de cours de 553 à 540 euros, une nouvelle cible conforme au cours de l'action du groupe de luxe, au lendemain d'une publication jugée faible pour le premier semestre 2023.



'Le dossier Kering évolue avec les changements de la direction et l'acquisition de la participation de Valentino, mais l'incertitude à court terme autour de la stratégie et des réductions de BPA pourrait maintenir l'action dans une fourchette', juge le broker.



Rappelons également que Société Générale a relevé le 19 juillet sa recommandation à 'acheter' contre 'conserver' jusqu'ici sur le titre, avec un objectif de cours rehaussé de 460 à 650 euros.



Dans leur note, les analystes soulignent que la valeur se traitait, sur la base d'une décote de PER de l'ordre de 45% en comparaison du reste des titres qu'ils suivent.



Le bureau d'études évoque aussi une décote 'sans précédent' vis-à-vis de l'indice MSCI sectoriel, qu'il attribue aux inquiétudes du marché concernant le redressement de la marque Gucci et l'évolution de l'équipe de direction.



Sur ce dernier point, les nominations de Francesca Bellettini, la PDG d'Yves Saint Laurent, en tant que directrice générale adjointe de Kering en charge du développement des maisons et du directeur financier Jean-Marc Duplaix au poste de DG adjoint en charge des opérations et des finances, devraient permettre de rassurer les investisseurs, estime Société Générale.