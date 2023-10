Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: le titre recule, un broker abaisse sa cible information fournie par Cercle Finance • 03/10/2023 à 17:32









(CercleFinance.com) - Kering cède près de 1,7% à Paris, alors que UBS a confirmé aujourd'hui son conseil neutre sur la valeur avec un objectif de cours abaissé à 446 E (au lieu de 511 E) avant la publication des résultats du 3ème trimestre 2023.



' Nous voyons une valeur à long terme dans le portefeuille de marques de Kering ; cependant, le mouvement de reprise pourrait être plus long et plus coûteux dans le contexte actuel de ralentissement du secteur du luxe ' indique UBS.





Valeurs associées KERING Euronext Paris -1.78%