Kering: le titre monte, Deutsche Bank passe à l'achat

(CercleFinance.com) - Kering gagne du terrain vendredi à la Bourse de Paris suite à un relèvement de recommandation par Deutsche Bank, passé à l'achat sur le groupe de luxe français.



Au bout d'une vingtaine de minutes de cotations, l'action gagne 1,7% et signe la deuxième plus forte hausse du CAC 40 derrière Worldline (+2,4%) qui poursuit son rebond technique.



Dans une note de recherche, les analystes de la banque allemande estiment que le redressement opéré par le propriétaire des maisons Saint Laurent, Bottega Veneta ou encore Balenciaga est sous-estimé par le marché.



'Kering demeure l'un des plus grands groupes de luxe mondiaux, mais aussi l'un des titres les plus controversés au sein du secteur', soulignent-ils dans leur étude.



'Bien que l'entreprise signe actuellement un redressement, nous pensons que le potentiel de moyen terme de la marque Gucci est significativement sous-évalué', ajoutent les analystes.



En dépit du ralentissement économique en cours, Deutsche Bank dit ainsi voir un profil séduisant sur le titre dans une optique de moyen terme, et pour les investisseurs les plus patients.



Son objectif de cours, rehaussé de 510 à 540 euros, laisse apparaître un potentiel haussier de quasiment 40%.





