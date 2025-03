Kering: l'arrivée de Demna chez Gucci boudée en Bourse information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 10:19









(CercleFinance.com) - Le titre Kering décroche lourdement vendredi au lendemain de l'annonce de l'arrivée de Demna, l'actuel directeur artistique de Balenciaga, à la tête de la création de sa marque en difficulté Gucci.



L'action accuse actuellement un repli de plus de 12%, affichant de loin la plus forte baisse de l'indice CAC 40 et du STOXX Europe 600.



Directeur artistique de Balenciaga depuis 2015, Demna a redéfini les codes du luxe, obtenu une reconnaissance mondiale et affirmé son influence dans la mode, indique Kering dans un communiqué.



'Ce que Demna a apporté à la mode, à Balenciaga et au succès du groupe est immense', souligne son PDG François-Henri Pinault.



'Sa force créative est exactement ce dont Gucci a besoin', a ajouté le patron de Kering.



La réaction des analystes à cette nomination s'avérait en revanche bien plus mesurée.



'Nous aurions espéré le choix d'un designer incontesté chez Gucci', réagissent les équipes de TP ICAP Midcap, qui citent entre autres les noms de Kim Jones ou John Galliano.



Les rumeurs évoquaient également la possible arrivée de Maria Grazia Chiuri, la directrice artistique des collections femme de Dior, ou de Hedi Slimane, qui vient de quitter Celine.



Du côté de RBC, on admet aussi que les investisseurs espéraient le choix d'un candidat externe, mais aussi davantage renommé.



'Nous reconnaissons le succès de Demna chez Balenciaga, mais nous craignons que cette nomination chez Gucci ne soit pas suffisante pour répondre aux attentes à la fois des consommateurs et des investisseurs', juge le broker canadien.



'Nous pensons que le marché s'attendait à un candidat externe de ' poids ', capable de diriger et d'influencer avec des perspectives et des idées fraîches pour relancer la dynamique de la marque Gucci', ajoute-t-il.



RBC s'inquiète par ailleurs des conséquences de son départ de Balenciaga, Kering n'ayant pas encore communiqué le nom de son remplaçant à la tête de sa filiale, ce qui pourrait selon lui entraîner quelques perturbations à court terme.



Dans ses nouvelles fonctions, Demna aura pour mission de stabiliser, voire d'pour accélérer la dynamique commerciale de la marque, notamment en ce qui concerne la catégorie-clé de la maroquinerie et des sacs à main.



Les analystes d'Oddo BHF saluent de leur côté un choix 'plutôt disruptif', tout en s'interrogeant sur le fait de savoir si la nomination d'un nouveau designer permettra à la griffe d'entamer un nouveau départ.



'Nous étions partisans d'un vrai nouveau départ pour Gucci avec une certaine dose de rupture stylistique', rappelle la société de Bourse.



'Le choix de Demna peut sembler aller dans cette direction mais encore faut-il qu'il puisse fonctionner dans le cadre déjà fixé', ajoute Oddo.



D'après la banque privée, les premières collections réalisées par le nouveau directeur artistique, attendue d'ici à la fin de l'année, seront en ce sens particulièrement scrutées.





