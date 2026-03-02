Kering, Ipsos, Spie... Les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Euroapi
Le spécialiste des principes actifs publiera ses résultats annuels.
Comme annoncé la semaine dernière lors de la publication de ses résultats annuels, Ipsos a annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions.
Kering annonce une nouvelle organisation avec la création de deux pôles d'excellence (Industrie et Clients) pour optimiser l'efficacité opérationnelle du groupe et soutenir la croissance durable de ses Maisons.
OSE Immunotherapeutics
OSE Immunotherapeutics a dévoilé un réalignement ciblé de son portefeuille de R&D, conformément à ce que la société avait annoncé dans son plan stratégique 2026-2028.
Spie, acteur européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de ROFA Industrial Automation AG. La société élargit ainsi son portefeuille de services industriels dans les domaines de l'automatisation industrielle, des systèmes de convoyage et de l'intralogistique en Allemagne.
Le groupe de défense annoncera ses résultats annuels.
