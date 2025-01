Kering : 'gap ' sous 260,3E et -7% vers 239E information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 11:25









(CercleFinance.com) - Kering ouvre un 'gap' sous 260,3E et chute de -7% vers 239E.

Le titre retombe sous 246,5E (ex-zénith du 9/12/2024) puis le seuil pivot des 240E : la correction pourrait se prolonger en direction du 'gap' des 226,4E du 15 janvier.





Valeurs associées KERING 245,20 EUR Euronext Paris -5,80%