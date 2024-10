Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering : 'gap' sous 238,9E, rechute sous 230E information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 09:12









(CercleFinance.com) - Grosse déception en Chine avec l'absence de nouvelles mesures de relance : Kering ouvre un 'gap' sous 238,9E et rechute sous les 230E (-7%).

Du coup, le prochain objectif serait le comblement d'un autre 'gap', celui des 222E du 23 septembre, et probablement le re-test du plancher annuel des 221E.





Valeurs associées KERING 236,35 EUR Euronext Paris -4,45%