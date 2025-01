Kering: explose à la hausse au-delà de 270E, viserait 296,5E information fournie par Cercle Finance • 24/01/2025 à 09:59









(CercleFinance.com) - Le CAC40 est comme aspiré vers les 8.000 et c'est Kering qui fait office de booster avec un gain de +10% vers 271E... mais la raison de cette flambée n'est pas clairement établie.

Le titre ouvre un énorme 'gap' au-dessus de 250,9E et retrace dès l'ouverture le zénith des 269E du 27 septembre dernier.

L'objectif suivant sera le comblement du 'gap' des 296,5E du 24 juillet puis le re-test de l'ex-plancher des 300E de la mi-juin 2024.





Valeurs associées KERING 266,60 EUR Euronext Paris +7,85%