 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
Kering et L’Oréal finalisent leur partenariat stratégique
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 18:14

Kering SA PRTP.PA :

* LA FINALISATION DU PARTENARIAT STRATÉGIQUE DANS LA BEAUTÉ SELON LES TERMES COMMUNIQUÉS LE 19 OCTOBRE 2025, APRÈS AVOIR OBTENU L’AVAL DES AUTORITÉS DE LA CONCURRENCE

* CETTE OPÉRATION EST RÉALISÉE POUR UN MONTANT DE 4 MLDS D'EUROS, PAYÉ CE JOUR EN NUMÉRAIRE

* L'ORÉAL VERSERA DES REDEVANCES À KERING POUR L'UTILISATION DES MARQUES SOUS LICENCE

Pour plus de détails, cliquez sur PRTP.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

KERING
256,6000 EUR Euronext Paris +0,04%
L'OREAL
349,3500 EUR Euronext Paris -0,54%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank