Kering et L’Oréal finalisent leur partenariat stratégique

Kering SA PRTP.PA :
* KERING ET L'ORÉAL FINALISENT LEUR ALLIANCE STRATÉGIQUE
* LA FINALISATION DU PARTENARIAT STRATÉGIQUE DANS LA BEAUTÉ SELON LES TERMES COMMUNIQUÉS LE 19 OCTOBRE 2025, APRÈS AVOIR OBTENU L’AVAL DES AUTORITÉS DE LA CONCURRENCE
* CETTE OPÉRATION EST RÉALISÉE POUR UN MONTANT DE 4 MLDS D'EUROS, PAYÉ CE JOUR EN NUMÉRAIRE
* L'ORÉAL VERSERA DES REDEVANCES À KERING POUR L'UTILISATION DES MARQUES SOUS LICENCE
(Rédaction de Gdansk)
