Kering et Ardian finalisent un co-investissement sur un immeuble à New York

(Actualisé avec détails, contexte, citation)

Kering PRTP.PA a annoncé mardi avoir finalisé un accord de co-investissement avec le géant de l'investissement privé Ardian, à effet immédiat, portant sur un immeuble appartenant au groupe de luxe français et situé à New York, aux États-Unis.

Le propriétaire de Gucci recevra un montant net de 690 millions de dollars (587,23 millions d'euros) dans le cadre de cette transaction à 900 millions, selon un communiqué.

"Dans la lignée du partenariat déjà conclu en début d’année, Kering apporte cet actif à une joint-venture nouvellement créée avec Ardian, qui en détiendra 60%, tandis que Kering en conservera 40%", précise le communiqué.

"En poursuivant l’exécution de notre stratégie concernant la gestion de notre portefeuille immobilier, nous développons notre fructueuse collaboration avec Ardian", a affirmé Jean-Marc Duplaix, Chief Operating Officer de Kering, dans le communiqué.

L'emplacement de l'immeuble, situé au 715-717 sur la Cinquième Avenue de New York, comprend des espaces retail de luxe sur plusieurs niveaux, d'une superficie totale d'environ 10.700 m².

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)