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Kering envisage le lancement de lunettes connectées Gucci avec Google l'an prochain-DG
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 18:04

par Tassilo Hummel

Le géant du luxe Kering PRTP.PA espère lancer l'an prochain les premières lunettes connectées de sa marque Gucci en partenariat avec Google GOOGL.O , a déclaré jeudi à Reuters son directeur général, Luca de Meo.

Le groupe français se placerait ainsi comme concurrent face à Meta META.O et au géant de l'optique EssilorLuxottica ESLX.PA dans la course aux objets connectés.

"Probablement l'année prochaine, 2027, puis progressivement pour toutes les marques", a déclaré Luca de Meo, interrogé sur le calendrier de lancement des lunettes connectées lors d'une interview en marge de la journée investisseurs de Kering à Florence.

"Lancer d'abord les lunettes connectées Gucci est l'un des scénarios que nous étudions", a ajouté le dirigeant italien.

Google n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires de Reuters.

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie plus large de Luca de Meo visant à développer les divisions lunettes et joaillerie du groupe, qui ne représentent actuellement qu'une fraction du chiffre d'affaires total de Kering.

EssilorLuxottica s'est associé à Meta pour produire des lunettes connectées Ray-Ban. Mais aucune grande marque de luxe ne s'est encore lancée sur le segment des lunettes connectées.

Lors de la conférence investisseurs de Kering, Luca de Meo s'est engagé à doubler à moyen terme la marge opérationnelle du groupe, en dévoilant un nouveau plan stratégique visant à relancer la croissance et l'attrait pour sa marque phare Gucci.

Il a déclaré à Reuters que la marque italienne, en difficulté depuis plusieurs années, devait revenir à ses classiques les plus emblématiques.

"Je pense qu'au cours des 105 ans d'histoire de Gucci, la maison a fondamentalement établi quelques codes esthétiques immédiatement reconnaissables. Parfois, nous ne les avons pas utilisés et parfois nous en avons abusé."

Le conflit au Moyen-Orient, qui pèse sur les ventes de produits de luxe dans le Golfe et sur les achats des touristes, souligne la nécessité pour les grandes entreprises de s'adapter à un monde plus fragmenté et d'améliorer leur façon de vendre leurs produits sur différents marchés, a déclaré Luca de Meo.

"Je crois sincèrement que nous devons adapter notre modèle à bien des égards à un monde multipolaire. La donne a complètement changé."

"J'ai l'impression que le monde est devenu moins plat qu'avant. Par conséquent, l'idée même qu'une marque de luxe impose exactement le même concept partout, de l'Australie à l'Alaska, n'est peut-être plus pertinente dans les prochaines décennies", a-t-il estimé.

En Chine, marché crucial pour l'industrie du luxe, Gucci doit reconstruire sa position après des années de complaisance durant lesquelles le marque a considéré le marché comme une zone de croissance facile, avec des magasins mal situés et une expérience de vente en magasin obsolète, a jugé Luca de Meo.

"Gucci doit revenir", a-t-il dit aux journalistes. "En Chine, Gucci a été utilisé comme – puis-je employer une expression très forte ? – une sorte de poubelle, ou un endroit où l'on recherchait une croissance facile."

(Reportage de Tassilo Hummel, version française Blandine Hénault, édité par Benoit Van Overstraeten)

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