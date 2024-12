Kering: en queue de peloton du CAC40 en 2024 information fournie par Cercle Finance • 30/12/2024 à 11:38









(CercleFinance.com) - Accusant un recul de plus de 40% depuis le début de l'année, Kering essuie à ce stade l'une des pires performances de 2024 parmi les composantes d'un CAC40 qui présente pour l'heure un bilan négatif entre -2,5 et -3%.



'La baisse de la demande pour Gucci, sa marque phare, particulièrement en Asie-Pacifique, au Japon et en Russie, pèse lourdement', mettait en avant Saxo Banque dans une note parue vers la mi-décembre, pour expliquer cette chute.



'Les changements récents dans la direction artistique n'ont pas encore porté leurs fruits', poursuivait-elle, estimant toutefois que 'les initiatives en matière de durabilité pourraient attirer un public sensible aux enjeux environnementaux'.



Le titre du groupe de luxe a notamment dévissé de près de 12% le 20 mars, dans le sillage d'un avertissement sur ses ventes pour le premier trimestre, puis a essuyé une chute de même ampleur les 24 et 25 juillet avec la publication de ses semestriels.



La maison-mère de Gucci, Saint Laurent et Bottega Veneta avait alors dévoilé un résultat opérationnel courant en chute de 42% à 1,6 milliard d'euros au titre de son premier semestre, pour un chiffre d'affaires en baisse de 11% à neuf milliards.



'Alors que le trajet d'élévation de Gucci (et du groupe plus largement) se poursuit, il semble être retardé par l'intensification de défis (en particulier dans les dépenses de voyage)', réagissait alors Jefferies, abaissant ses estimations pour 2024 et 2025.





