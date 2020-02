Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering en quête d'acquisitions potentielles, selon son président Reuters • 12/02/2020 à 10:30









12 février (Reuters) - Le président de Kering SA PRTP.PA a déclaré mercredi. Kering est en recherche active de cibles potentielles d'aquisition mais se montrera très sélectif afin d'exclure un concurrent direct des marques déjà dans son giron.

Valeurs associées KERING (Ex: PPR) Euronext Paris +2.45%