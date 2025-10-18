Kering en passe de céder sa division beauté à L'Oréal - sources

(Actualisé avec changement de sources, précisions et contexte supplémentaires)

Le groupe français de luxe Kering PRTP.PA , propriétaire de la marque Gucci, est sur le point de céder sa division beauté à L'Oréal OREP.PA , ont rapporté à Reuters deux sources proches du dossier.

Selon l'une des sources, l'opération représenterait environ quatre milliards de dollars (3,43 milliards d'euros), comme rapporté par le WSJ.

Dans le cadre de cette opération, L'Oréal, numéro un mondial des cosmétiques, acquerrait la marque de parfums Creed et obtiendrait les droits de développement de produits de beauté liés aux marques de mode de Kering, notamment Bottega Veneta, Balenciaga et McQueen, a indiqué le quotidien économique et financier américain.

Un accord pourrait être annoncé la semaine prochaine, a ajouté le quotidien.

Kering, contrôlé par la famille Pinault, a lancé sa division beauté en 2023 avec l'acquisition de la marque de parfums haut de gamme Creed pour 3,5 milliards d'euros en numéraire.

Kering s'est refusé à tout commentaire, tandis que l'Oréal n'a pas répondu pour le moment à une demande de commentaire de Reuters.

Si l'opération était confirmée, cette cession constituerait une étape majeure pour le nouveau directeur général de Kering, Luca De Meo, qui a officiellement pris ses fonctions en septembre, alors qu'il cherche à réduire l'endettement du groupe, sujet d'inquiétude pour les investisseurs.

La dette nette de Kering s'élevait à 9,5 milliards d'euros à fin juin.

Le groupe peine à relancer les ventes de sa marque Gucci, dans un marché du luxe durement touché par une baisse de la demande des consommateurs, en particulier en Chine.

Depuis l'annonce mi-juin par Kering de l'arrivée de Luca De Meo, l'action du groupe de luxe a bondi d'environ 60%.

L'Oréal a également été

approché

par des représentants du groupe Armani pour l'achat d'une participation minoritaire dans le groupe de mode italien, a rapporté Reuters ce mois-ci.

Dans son testament publié le mois dernier, le défunt créateur italien Giorgio Armani a demandé à ses héritiers de céder une participation de 15% dans la maison de couture dans les 18 mois suivant son décès, puis de transférer 30% à 55% supplémentaires au même acheteur, ou d'envisager une introduction en Bourse à défaut.

Le testament indique que la priorité doit être donnée au conglomérat de luxe LVMH LVMH.PA , à L'Oréal et au fabricant de lunettes EssilorLuxottica ESLX.PA .

