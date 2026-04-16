Kering dévoile son plan de relance et vise un taux de marge plus que doublé

( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Le géant du luxe français Kering a annoncé jeudi vouloir plus que doubler son taux de marge opérationnelle à moyen terme, parmi les mesures d'un plan de relance dévoilé par le groupe en difficulté.

Le groupe, qui a entamé une transformation l'an dernier sous l'égide de son nouveau directeur général Luca de Meo, veut atteindre un taux de marge opérationnelle d'au moins 22% à moyen terme, a-t-il dit dans un communiqué, dans préciser l'échéance exacte.

Kering veut aussi consacrer 5 à 6% de son chiffre d'affaires au développement de la croissance organique durable de ses maisons et envisage des acquisitions ciblées, notamment pour sécuriser ses approvisionnements en matières premières.

Le groupe dit viser une "surperformance progressive par rapport au marché", sans donner davantage de précisions.

Il met aussi en place des changements pour Gucci, qui a particulièrement souffert ces dernières années. Cette marque italienne génère environ 40% du chiffre d'affaires du groupe.

Kering prévoit pour Gucci "une offre de maroquinerie renforcée" et "des standards de qualité plus élevés".

"Des stratégies locales plus ciblées et un modèle de distribution optimisé permettent à la marque d'être plus pertinente sur ses marchés, de renforcer son exclusivité et de garantir sa rapidité d’exécution", affirme Kering.

Par ailleurs, l'entreprise envisage des acquisitions "visant en priorité à renforcer le savoir-faire, l'intégration verticale et la sécurisation des matières premières", précise-t-elle, sans donner le montant qui pourrait être consacré à ces opérations.

Ces annonces sont publiées juste avant la présentation jeudi matin de la nouvelle stratégie de Kering par Luca de Meo devant des investisseurs réunis à Florence, terre natale de Gucci.

A l'instar des autres entreprises du secteur, Kering a souffert ces dernières années d'un ralentissement provoqué notamment par une demande plus faible en Chine, l'un des principaux marchés du luxe.

Mais le groupe a aussi souffert d'une forte désaffection pour Gucci. Si la maison italienne a une nouvelle PDG ainsi qu'un nouveau directeur artistique - Demna Gvasalia a présenté sa première collection à l'automne -, l'essai doit encore être transformé.

Au premier trimestre, les ventes de Gucci ont chuté de 14% (-8% à périmètre comparable), en dessous des attentes. Le chiffre d'affaires total de Kering a reculé de 6% sur cette période, stable à données comparables.