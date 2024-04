Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering : dévisse de -9%, sous 316E, les 303E en vue information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 10:23









(CercleFinance.com) - La nette baisse des ventes de Kering au 'T1' (-18% pour Gucci sur 12 mois, -6% pour Saint Laurent), les perspectives décevantes pour 2024 en Chine, sont sanctionnées par une chute de -9%, sous 316E.

Le titre enfonce au passage le plancher annuel des 339E du 19 avril, ce qui était à redouter après l'enfoncement du support majeur des 346E du 17 janvier (proche des 350E du 19/03/202).

Le prochain objectif se situe désormais vers 303E (-61,8E depuis le zénith des 798E du 11/08/2021) puis la baisse s'accélérerait vers 270E (plancher de fin juillet/début août 2017) puis 236E, ex-'gap' du 24 avril 2017.





Valeurs associées KERING Euronext Paris -8.35%