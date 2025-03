Kering : dévisse de -15% vers 216E information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 10:53









(CercleFinance.com) - La nomination controversée de Demna, l'ex directeur artistique de Balenciaga 'controversé' à un poste similaire chez Kering 'passe mal' auprès des investisseurs et le titre se fait laminer : il dévisse de -15% vers 216E et enfonce le plancher annuel des 222E du 15 janvier et se retrouve au plus bas depuis le 25 novembre 2024.

Le titre qui ouvre un énorme 'gap' sous 242,85E n'est pas loin de retracer son 'plus bas' de l'année 2024, soit 207/208E, testé le 21 novembre dernier.





