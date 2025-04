Kering : début d'année difficile avec une baisse de 14% des ventes au premier trimestre

(AOF) - Le chiffre d’affaires de Kering au premier trimestre 2025 s’élève à 3,9 milliards d’euros, soit un recul de 14% tant en données publiées qu’en comparable. Les ventes de sa marque Gucci s'élèvent à 1,6 milliard d’euros, soit un repli de 24% en données publiées et de 25% en comparable. L’activité dans le réseau en propre est en retrait de 16% en comparable. Les tendances en Asie-Pacifique (-25%) sont en ligne avec celles du quatrième trimestre 2024, tandis que l’Europe de l’Ouest (-13%), l’Amérique du Nord (-13%) et le Japon (-11%) marquent une décélération séquentielle.

Le chiffre d'affaires Wholesale et Autres du Groupe recule de 9% au total. Le Wholesale des Maisons est en baisse de 23% en comparable, en raison notamment du renforcement continu de l'exclusivité de leur distribution. Celui de Kering Eyewear et Kering Beauté progresse de 2% et les Royalties et Autres sont en croissance de 11%.

"Comme nous l'avions anticipé, Kering a été confronté à un début d'année difficile. Dans ce contexte, nous nous concentrons entièrement sur la mise en œuvre de nos plans d'action afin d'atteindre nos objectifs stratégiques et financiers et de renforcer le positionnement de nos Maisons sur tous leurs marchés. Nous redoublons de vigilance pour surmonter les turbulences macro-économiques qui affectent notre industrie", a déclaré François-Henri Pinault, PDG de Kering, sur la performance trimestrielle.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur Kering

=/ Points clés /=

- Groupe de luxe né en 1963 propriétaire des marques Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci ou Yves-Saint-Laurent ;

- Chiffre d'affaires de 17,2 Mds€ réalisé à 30% en Asie-Pacifique, 8% au Japon, 29% en Europe et 24% en Amérique du nord, avec 91% des ventes dans le réseau en propre ;

- Modèle d'affaires de « pure player » du luxe, fondé sur une croissance organique mais supérieure à celle des marchés via l’autonomie créative des Maisons et les partenariats stratégiques ;

- Capital contrôlé à 42,2% (près de 59% des droits de vote) par la holding Aremis de la famille fondatrice, François-Henri Pinault étant président-directeur général du conseil d’administration de 13 membres et Jean-François Palus directeur général délégué ;

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires face à un recul de 12 % des ventes et de 62 % du résultat :

- renouvellement des directeurs de collections et des directions générales dans les maisons phares – YSL, Gucci, Balenciaga et Bottega Venetta, assorti d’un rajeunissement de l’offre, d’une hausse de la part de la maroquinerie dans les revenus, rationalisation de la distribution-logistique, e-commerce, réseau Wholesale et élargissement du maillage des magasins,

- après un recul de 5 % des coûts, réduction du même montant en 2025,

- flexibilité financière via les cessions immobilières -1,2 Md€ en 2024, 2 Mds€ en 2025 et 2026,

- montée en puissance des diversifications : lunetterie, lancée en 2015 : déjà 1,6 Mds€ de revenus pour le 2ème acteur mondial ; parfumerie, lancé en 2023 : achat de Creed, 2 lancements en 2024 et 2025 ;

- Stratégie environnementale « Care for the planet » de neutralité totale en 2033 :

- réduction des impacts de la chaîne d’approvisionnement (pollution de l’air et de l’eau, gestion des déchets et utilisation des sols…),

- « Index de développement durable des fournisseurs » et traçabilité du bien-être animal et d’utilisation des produits chimiques,

- Materials Innovation Lab dédié aux montres et à la joaillerie, et au textile,

- soutien à la biodiversité, l’agriculture régénérative et le fonds climat pour la nature ;

- Bilan en cours de renforcement : dette nette de 10,5 Mds€ et 1,4 Md€ d’autofinancement libre.

=/ Défis /=

- Exécution de la relance de Gucci, 1er contributeur historique aux résultats ;

- Evolution du dossier Valentino détenu à 30% avec option d’acquisition totale en 2030 ;

- Absence de prévisions chiffrées pour 2025 ;

- Dividende 2024 réduit de plus de la moitié à 6€, après acompte de 2€.