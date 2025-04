( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Avec pour objectif que sa marque phare, l'italienne Gucci, se redresse dans un contexte international difficile, le groupe de luxe Kering , dans la tourmente, tient son assemblée générale jeudi.

Le groupe a annoncé mercredi des ventes en baisse de 14% au premier trimestre à 3,88 milliards d'euros, toujours plombées par Gucci qui représente 44% des ventes du groupe et les deux tiers de sa rentabilité opérationnelle.

"Comme nous l’avions anticipé, Kering a été confronté à un début d'année difficile", a déclaré son PDG François-Henri Pinault, cité dans un communiqué. "Nous redoublons de vigilance pour surmonter les turbulences macro-économiques qui affectent notre industrie et je suis convaincu que nous sortirons plus forts de la situation actuelle", ajoute-t-il.

Concernant les droits de douane américains, "nous considérons que nous avons la capacité de protéger nos marges à travers des augmentations de prix", a souligné la directrice financière Armelle Poulou lors d'un échange avec des journalistes.

"Aujourd'hui il y a encore énormément d'incertitudes donc nous sommes en train de travailler dessus", a-t-elle ajouté. L'Amérique du Nord représente 24% des ventes de Kering, qui possède également les marques Yves Saint Laurent, Balenciaga ou Bottega Veneta.

En 2024 le chiffre d'affaires du groupe avait plongé de 12%, s'élevant à 17,19 milliards d'euros et le bénéfice net s'est affiché à 1,13 milliard d'euros, plombé par la marque Gucci. Les ventes de la griffe italienne ont chuté en 2024 de 23% à 7,65 milliards d'euros.

"En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous avons pris les décisions nécessaires pour améliorer notre situation, restaurer progressivement la santé de Gucci et relever les défis et problématiques auxquels nos maisons et le groupe sont confrontés", avait déclaré le PDG François-Henri Pinault en février lors de la présentation des résultats, estimant que 2025 serait "une année de stabilisation".

- Ne pas "repartir de zéro" -

Dernier mouvement en date, la nomination de Demna, venu de Balenciaga, comme nouveau directeur artistique de Gucci à la place du styliste napolitain Sabato De Sarno. Au lendemain de cette annonce, l'action de Kering a chuté de 11%.

"Pourquoi Kering a-t-il engagé un talent externe pour finalement revenir à une solution interne après deux ans?", s'interrogeait la banque HSBC fin mars.

Sabato de Sarno, qui avait pris la tête de la direction de la création de Gucci après le départ fin 2022 d'Alessandro Michele, avait pour mission de rebâtir les fondamentaux de la marque, retrouver son héritage. Kering a décidé qu'après deux ans il était temps de réinjecter de la créativité.

"Cette approche semble néanmoins un peu contre-intuitive, compte tenu de la volonté habituelle de la direction de limiter les cycles erratiques des marques", selon HSBC.

Demna ne va pas "repartir de zéro", selon Francesca Bellitini, directrice générale

"Ces deux dernières années, nous avons travaillé sur les fondations de la marque et amélioré nos processus et la qualité de nos produits", a-t-elle expliqué mercredi lors d'une échange avec les analystes en marge des résultats du premier trimestre.

"Mais comme chacun sait, le succès de Gucci se manifeste lorsque la tradition se conjugue à une autorité mode affirmée. Nous allons donc poursuivre sur cette lancée et ne pas du tout repartir de zéro. Absolument pas", a-t-elle dit.

Lors de l'assemblée générale, il sera proposé le "renouvellement du mandat de François-Henri Pinault en qualité d’administrateur".

Interrogé en février par la presse pour savoir si le PDG de Kering qui a mis en place "une équipe de choc" à la tête du groupe ne souhaitait pas davantage se consacrer à la holding familiale Artémis, François-Henri Pinault avait répondu que "ce n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui, non".