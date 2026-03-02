Kering crée deux nouveaux pôles d'excellence
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 17:59
Le pôle Industrie renforce la structuration, l'excellence et l'efficience de l'appareil productif du groupe et de ses Maisons en intégrant les achats, la production, la gestion de la chaîne logistique, la qualité ainsi que la recherche & développement.
Le pôle Client apporte expertise et solutions communes pour mettre en oeuvre la stratégie du groupe dans ce domaine, en étroite collaboration avec les Maisons. Ses missions couvrent l'ensemble de la chaîne de valeur et des fonctions liées au client : produit & prix, marketing, canaux de distribution, S&OP ( sales & operations planning ) et data.
Kering annonce au sein de ces deux pôles plusieurs nominations clés qui apportent de nouvelles expertises au groupe.
Stéphane Noël est nommé directeur industriel groupe à compter du 1er avril 2026. Il rejoindra le comité exécutif de Kering et reportera directement à Luca de Meo. Avec trente ans d'expérience internationale dans la gestion d'appareils industriels complexes et à grande échelle, il a pour mission de structurer l'organisation industrielle du groupe et de renforcer la performance de l'approvisionnement de l'amont à l'aval, tout en garantissant les normes les plus élevées en matière de qualité, de conformité et de traçabilité, en étroite collaboration avec toutes les Maisons.
Carlo Mocci est nommé directeur client groupe à compter du 4 mai 2026. Il rejoindra le comité exécutif de Kering et reportera directement à Luca de Meo.
Il apportera à Kering une expertise en matière de transformation centrée sur le client, forgée au cours de plus de vingt ans de direction opérationnelle notamment dans le retail et au sein de plateformes tech BtoC. Il y a piloté des stratégies globales guidées par la data et réinventé l'expérience client. Son arrivée permettra d'accélérer le déploiement de la stratégie client du groupe et des Maisons grâce à sa connaissance des marchés internationaux et sa maîtrise des modèles de croissance.
Lui seront rattachés :
- Fedele Usai, directeur marketing groupe, dont la nomination est effective immédiatement. Bénéficiant d'une expérience de plus de vingt ans dans l'industrie du luxe, l'édition, les contenus multimédias et la communication, il est chargé de définir la stratégie marketing du groupe et de soutenir les activités des Maisons dans les domaines liés à la marque, aux médias, au CRM ( Customer Relationship Management ) et aux expériences.
- Daniele Zito, directeur commercial groupe, en charge de la stratégie de distribution. Il a été nommé en janvier 2026. Fort d'une riche expérience stratégique et opérationnelle dans l'industrie du luxe, Daniele est chargé de définir la stratégie commerciale du groupe pour les réseaux retail (incluant le e-commerce) et wholesale en collaboration étroite avec chacune des Maisons
