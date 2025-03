Kering : continue de s'enfoncer, cassure du support des 208E information fournie par Cercle Finance • 21/03/2025 à 14:57









(CercleFinance.com) - Le changement de directeur artistique chez Gucci 'ne passe toujours pas' : Kering qui a validé la cassure du support moyen terme des 208E (21/11/2024) continue de s'enfoncer (-10% cette semaine alors que le CAC40 est stable) et voici son cours tout proche des 200E (-56% depuis le 1er janvier).

Avec l'ouverture d'un 'gap de rupture' sous 210,4E ce 21 mars Kering semble filer tout droit vers les 171E, ex-résistance remontant au 25 mars 2015.





Valeurs associées KERING 206,1500 EUR Euronext Paris -2,02%