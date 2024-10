Kering : Citigroup passe à Neutre

(AOF) - Citigroup passe d'Achat à Neutre sur le titre Kering en abaissant son objectif de cours de 350 à 264 euros. "Les redressements des marques de luxe sont devenues plus complexes, plus longues, plus coûteuses et moins favorables aux marchés publics, reflétant la préférence des consommateurs pour les grandes marques plutôt que pour celles qui sont en transition. Le groupe est confronté à des perturbations significatives de son compte de résultat dues à des investissements plus important et à une moindre flexibilité des coûts", explique la banque américaine.

Citigroup réduit ses estimations en tenant compte de l'affaiblissement de la demande pendant l'été en Asie hors Japon (en particulier en Chine). Il prévoit en outre que les marques Gucci et Saint Laurent connaîtront une lente reprise de leurs ventes et de leurs marges l'année prochaine.

La banque a abaissé ses prévisions de chiffre d'affaires pour Kering pour les exercices 2024 et 2025 de 4% et 8%, ce qui entraîne des réductions de l'Ebit et du bénéfice par action de respectivement 5% et 9 % pour l'exercice 2024 et de 17% et de 21% pour l'exercice 2025.

AOF - EN SAVOIR PLUS