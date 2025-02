Kering: chute de 62% du RNPG annuel information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 08:17









(CercleFinance.com) - Kering publie un résultat net part du groupe (RNPG) en chute de 62% à 1,13 milliard d'euros au titre de 2024, ainsi qu'un résultat opérationnel courant en baisse de 46% à 2,55 milliards, soit une marge ramenée à 14,9% contre 24,3% en 2023.



Le chiffre d'affaires du groupe de luxe (Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta) a reculé de 12% à 17,2 milliards d'euros (en données publiées comme en comparable), dont une chute de 23% pour sa plus grande division Gucci (-21% en comparable).



Le conseil d'administration a décidé de proposer à l'AG du 24 avril, la distribution d'un dividende en numéraire de six euros par action. Compte tenu de l'acompte déjà mis en paiement le 16 janvier, le solde de quatre euros serait mis en paiement le 7 mai.



'Dans un environnement économique et géopolitique qui demeure incertain, Kering continue de déployer sa stratégie avec la volonté de s'inscrire durablement dans une trajectoire de croissance profitable', affirme-t-il au chapitre de ses perspectives.





