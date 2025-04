Kering:chiffre d'affaires de 3 883ME au 1er trimestre (-14%) information fournie par Cercle Finance • 23/04/2025 à 18:11









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires s'élève à 3 883 ME au premier trimestre (-14% tant en données publiées qu'en comparable). Il était de 4 504 ME au 1er trimestre 2024.



Les tendances en Asie-Pacifique (-25%) sont en ligne avec celles du quatrième trimestre 2024, tandis que l'Europe de l'Ouest (-13%), l'Amérique du Nord (-13%) et le Japon (-11%) marquent une décélération séquentielle, précise la direction du groupe.



Gucci a réalisé un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros au premier trimestre (-24% en données publiées et -25% en comparable). Les ventes dans le réseau en propre marquent une baisse de 25% en comparable sur le trimestre, dans un contexte de faible trafic en boutique, indique le groupe.



Le chiffre d'affaires d'Yves Saint Laurent s'élève à 679 millions d'euros, en baisse de 8% en données publiées et de 9% en comparable. Les ventes de Bottega Veneta atteignent 405 millions d'euros (+4% en données publiées et comparable).





