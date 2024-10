Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering: chiffre d'affaires de 3 786 ME au T3 (-15%) information fournie par Cercle Finance • 23/10/2024 à 17:57









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires du Groupe au troisième trimestre 2024 s'élève à 3 786 ME (-15% en données publiées et -16% en comparable). Au cours des neufs premiers mois, le Groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 12,8 milliards d'euros (-12%, tant en donnés publiées qu'en comparable).



Au troisième trimestre, Gucci a réalisé un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros (-26% en données publiées et -25% en comparable). Le chiffre d'affaires d'Yves Saint Laurent s'élève à 670 millions d'euros (-13% en données publiées et -12% en comparable).



Les ventes de Bottega Veneta ressortent à 397 millions d'euros (+4% en données publiées et +5% en comparable). Le chiffre d'affaires des Autres Maisons s'établit à 686 millions d'euros au troisième trimestre (-15% en données publiées et -14% en comparable).



'Compte tenu des incertitudes élevées pesant sur l'évolution de la demande des consommateurs du Luxe au cours des prochains mois, et après le ralentissement plus marqué qu'attendu constaté au cours du troisième trimestre, le résultat opérationnel courant de Kering pour l'exercice 2024 pourrait être de l'ordre de 2,5 milliards d'euros' indique le groupe.





Valeurs associées KERING 230,95 EUR Euronext Paris -1,47%