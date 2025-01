Kering: cède 'The Mall Luxury Outlets' à Simon pour 350 ME information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 18:09









(CercleFinance.com) - Kering annonce avoir finalisé la vente de 100% de ' The Mall Luxury Outlets ' à Simon, une société d'investissement immobilier américaine qui détient des centres commerciaux de premier plan, des restaurants et des lieux de divertissement.



The Mall, créé en 2001, gère deux destinations d'outlets en Italie, l'un à Leccio, près de Florence, et l'autre à Sanremo, sur la riviera italienne.



Kering recevra en contrepartie de la cession de cet actif non stratégique un montant net d'environ 350 millions d'euros.



Les marques de Kering conserveront une présence dans ces deux destinations de shopping haut de gamme, la stratégie de Kering visant à concentrer graduellement sa présence dans les outlets à un nombre limité de destinations très exclusives.







