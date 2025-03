Kering : bloqué sous 222E, en attente de test des 208E ? information fournie par Cercle Finance • 17/03/2025 à 10:20









(CercleFinance.com) - Les investisseurs ne 'digèrent' toujours pas la nomination de 'Demna' l'ex directeur artistique de Balenciaga, très 'controversé' pour une avoir supervisé en 2022 une collection ayant mis en scène des enfants confrontés à un univers 'bondage' : Kering reste ancré sous l'ex plancher annuel des 222E du 15 janvier et se retrouve -vers 218E, au plus bas depuis le 25 novembre 2024.

Le titre devra un jour combler un énorme 'gap d'impulsion baissière' sous 242,85E.

Le titre hésite encore à s'en aller retracer son 'plus bas' de l'année 2024, soit 207/208E, testé le 21 novembre dernier.





