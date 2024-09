Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering : 'bear trap' sous 225E, +6% à 235E information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 10:09









(CercleFinance.com) - Fausse sortie à la baisse lundi avec la franche cassure du plancher des 225E (des 16 et 20 septembre): un magnifique 'bear trap' se matérialise avec une envolée de +6% à 235E, au lieu d'une glissade en direction de l'ex-'gap' des 205,76E du 6 février 2017.

Mais Kéring n'est pas tiré d'affaire car une première résistance importante se dessine vers 236E ('gap' du 6 septembre) puis 248E (plancher du 12 août).





Valeurs associées KERING 233,15 EUR Euronext Paris +5,07%