Kering-Baisse moins marquée que prévu du chiffre d'affaires au T3

PARIS, 22 octobre - Kering PRTP.PA a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires en baisse de 5% au troisième trimestre en données comparables, dont un recul de 14% pour sa marque phare Gucci, des résultats meilleurs que prévu.

Le groupe de luxe a enregistré un chiffre d'affaires entre juillet et septembre de 3,42 milliards d'euros, dont 1,34 milliard d'euros générés par Gucci.

Un consensus d'analystes compilé par Visible Alpha anticipait une baisse des ventes organiques du groupe d'environ 9,6%, dont une chute de 15,34% pour Gucci.

Gucci enregistre une chute à deux chiffres de son chiffre d'affaires pour le septième trimestre consécutif, rappelant aux investisseurs les difficultés de la marque en dépit du regain d'optimisme pour le secteur.

Il s'agit des premiers résultats financiers publiés depuis l'arrivée en septembre du nouveau directeur général Luca de Meo, chargé de redresser le groupe français de luxe, très endetté.

"La performance de Kering au troisième trimestre, bien qu'en nette amélioration séquentielle, demeure en deçà de celle du marché", a déclaré Luca de Meo dans un communiqué.

"Cela renforce ma détermination à agir à tous les niveaux de l'entreprise", a-t-il ajouté.

