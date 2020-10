Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering affiche un CA en retrait à 3,72 milliards d'euros au T3 Reuters • 22/10/2020 à 18:25









22 octobre (Reuters) - KERING PRTP.PA : * CHIFFRE D'AFFAIRES AU T3 EUR 3,72 MDS VERSUS EUR 3,88 MDS IL Y A UN AN * CHIFFRE D'AFFAIRES (VARIATION EN COMPARABLE) POUR BOTTEGA VENETA AU T3 EN HAUSSE DE 20,7%, POUR AUTRES MAISONS EN HAUSSE DE 11,7% * CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA MARQUE GUCCI AU T3 EUR 2,09 MDS VERSUS EUR 2,37 MDS IL Y A UN AN * CHIFFRE D'AFFAIRES (VARIATION EN COMPARABLE) POUR GUCCI AU T3 EN BAISSE DE 8,9%, POUR SAINT-LAURENT EN HAUSSE DE 3,9% * DIRECTEUR FINANCIER DÉCLARE QUE LES PERFORMANCES DE GUCCI SONT ÉGALEMENT LIÉES À L'OBJECTIF DU GROUPE DE RÉDUIRE LES VENTES EN GROS À MOINS DE 10% DES REVENUS * DIRECTEUR FINANCIER AFFIRME QUE GUCCI EST PLUS EXPOSÉ AUX FLUX TOURISTIQUES QUE SES CONCURRENTS, MAIS QU'IL A BIEN RÉUSSI AVEC LES CLIENTS LOCAUX EN EUROPE ET AU JAPON * DIRECTEUR FINANCIER DÉCLARE QUE LES PERSPECTIVES RESTENT EXTRÊMEMENT INCERTAINES Texte original sur Eikon : Pour plus de détails, cliquez sur PRTP.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées KERING Euronext Paris -0.66%