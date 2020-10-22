Kering affiche un CA en retrait à 3,72 milliards d'euros au T3
Reuters•22/10/2020 à 18:25
22 octobre (Reuters) - KERING PRTP.PA :
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T3 EUR 3,72 MDS VERSUS EUR 3,88 MDS IL Y A UN AN
* CHIFFRE D'AFFAIRES (VARIATION EN COMPARABLE) POUR BOTTEGA VENETA AU T3 EN HAUSSE DE 20,7%, POUR AUTRES MAISONS EN HAUSSE DE 11,7%
* CHIFFRE D'AFFAIRES DE LA MARQUE GUCCI AU T3 EUR 2,09 MDS VERSUS EUR 2,37 MDS IL Y A UN AN
* CHIFFRE D'AFFAIRES (VARIATION EN COMPARABLE) POUR GUCCI AU T3 EN BAISSE DE 8,9%, POUR SAINT-LAURENT EN HAUSSE DE 3,9%
* DIRECTEUR FINANCIER DÉCLARE QUE LES PERFORMANCES DE GUCCI SONT ÉGALEMENT LIÉES À L'OBJECTIF DU GROUPE DE RÉDUIRE LES VENTES EN GROS À MOINS DE 10% DES REVENUS
* DIRECTEUR FINANCIER AFFIRME QUE GUCCI EST PLUS EXPOSÉ AUX FLUX TOURISTIQUES QUE SES CONCURRENTS, MAIS QU'IL A BIEN RÉUSSI AVEC LES CLIENTS LOCAUX EN EUROPE ET AU JAPON
* DIRECTEUR FINANCIER DÉCLARE QUE LES PERSPECTIVES RESTENT EXTRÊMEMENT INCERTAINES
Texte original sur Eikon : Pour plus de détails, cliquez sur PRTP.PA
(Gdansk Newsroom)
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