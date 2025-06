Kering: acquisition dans les verres solaires en Italie information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 09:38









(CercleFinance.com) - Kering a annoncé mardi l'acquisition de l'italien Lenti, une opération destinée à renforcer ses capacités industrielles dans la production de verres solaires.



Filiale de Safilo depuis 1996, Lenti s'est spécialisé dans le moulage et les traitements de surfaces pour des applications allant des lunettes aux visières, en passant par l'éclairage, l'automobile et la moto.



Le groupe de luxe français explique que l'acquisition marque une nouvelle étape dans la stratégie de développement industriel de sa division Kering Eyewear, à laquelle il va offrir l'opportunité d'internaliser la fabrication de verres solaires 'Made in Italy'.



Fondé en 1996 par l'entrepreneur Marco Negri, en partenariat avec le groupe Safilo, Lenti est basé à Bergame, dans le nord de l'Italie, où il emploie aujourd'hui environ 100 personnes.



Les termes financiers de la transaction n'ont pas été divulgués.





Valeurs associées KERING 178,380 EUR Euronext Paris +0,36%