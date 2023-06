Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: accord signé pour l'acquisition de 100% de Creed information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 18:18









(CercleFinance.com) - Kering Beauté annonce avoir signé un accord pour l'acquisition de 100% de Creed auprès de fonds contrôlés par BlackRock Long Term Private Capital Europe et de Javier Ferrán, actuel Président de l'entreprise.



Créée en 1760 par James Henry Creed, la Maison Creed est présenté comme 'l'acteur indépendant le plus important sur le marché très porteur de la haute parfumerie'.



Cette acquisition constitue 'une étape majeure' pour Kering Beauté et lui permettra d'atteindre une taille substantielle.



Selon Kering, cette opération dote en effet Kering Beauté 'd'un profil financier attractif ainsi que d'une plateforme permettant de soutenir le développement futur d'autres fragrances de Kering Beauté, grâce notamment au réseau de distribution mondial de Creed'.



La finalisation de la transaction, réalisée en numéraire, devrait intervenir dans le courant du deuxième semestre 2023, sous réserve de son approbation par les autorités de la concurrence compétentes.





