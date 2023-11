Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Kering: a réalisé une émission obligataire de 800 M£ information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 18:21









(CercleFinance.com) - Kering a réalisé une émission obligataire inaugurale en livres sterling pour un montant total de 800 millions.



Cette émission comprend une tranche de 400 millions à 3 ans assortie d'un coupon de 5,125% et une tranche de 400 millions à 9 ans assortie d'un coupon de 5%.



Cette émission concourt à l'accroissement de la flexibilité financière du Groupe et permet de diversifier ses sources de financement en accédant, pour la première fois, au marché obligataire en livres sterling.



La dette long terme du Groupe est notée ' A ' par Standard & Poor's avec perspective stable.





