 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 790,00
-0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Kering a nommé une Présidente-Directrice générale pour Gucci
information fournie par Zonebourse 17/09/2025 à 18:00

Kering annonce la nomination de Francesca Bellettini comme Présidente-Directrice générale de Gucci, reportant à Luca de Meo, Directeur général de Kering.

Jean-Marc Duplaix continuera d'exercer ses fonctions de Chief Operating Officer de Kering, secondant Luca de Meo dans le développement et la gestion de l'organisation du Groupe.

Dans le cadre de cette évolution, les fonctions de Directeur général adjoint de Kering seront supprimées.

Luca de Meo a déclaré : ' Gucci, fleuron du Groupe, mérite toute notre attention, et Francesca, l'une des dirigeantes les plus expérimentées et les plus respectées du secteur, va lui apporter le leadership et la rigueur nécessaires pour remettre la marque à la place qui est la sienne. '

Francesca Bellettini a ajouté : ' Je me réjouis de travailler sous la direction de Luca de Meo, dont le regard innovant et ouvert nous incite à aller de l'avant. Je suis ravie de relever ce nouveau défi avec toute les équipes de Gucci et aux côtés de Demna, dont j'ai toujours admiré la créativité. '

Valeurs associées

KERING
266,9500 EUR Euronext Paris +1,39%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank