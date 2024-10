Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Kering: a nommé un nouveau Directeur général pour Gucci information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 17:52









(CercleFinance.com) - Kering annonce la nomination de Stefano Cantino en tant que Directeur général de Gucci, rattaché à Francesca Bellettini, Directrice générale adjointe de Kering en charge du Développement des Maisons.



Stefano Cantino, qui a rejoint Gucci en mai 2024 au poste de Directeur général adjoint, et qui siègera au Comité exécutif de Kering, succèdera à Jean-François Palus à compter du 1er janvier 2025.



François-Henri Pinault, Président-Directeur général de Kering, a déclaré : ' Je remercie chaleureusement Jean-François pour ses réalisations à la tête de Gucci depuis l'été 2023. Dans une période particulièrement complexe, il a pris les décisions courageuses dont la Maison avait besoin et a posé les bases solides pour qu'un nouveau Gucci prospère sous la direction de Stefano. '





