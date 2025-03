Kering: a finalisé l'opération avec Ardian information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 18:09









(CercleFinance.com) - Kering et Ardian annoncent ce jour avoir finalisé l'opération d'investissement concernant un portefeuille de trois ensembles immobiliers à Paris.



Ce portefeuille comprend l'Hôtel de Nocé, situé au 26, place Vendôme, et deux immeubles situés au 35-37 et au 56, avenue Montaigne.



Ardian détient une participation de 60% dans ce portefeuille immobilier tandis que Kering conserve les 40% restants. Kering touche en contrepartie un montant net de 837 millions d'euros.



La participation de Kering dans la joint-venture sera comptabilisée selon la méthode de la mise en équivalence à compter de ce jour, indique le groupe.





