Kering : -4,5%, nouveau plancher vers 190,5E information fournie par Cercle Finance • 31/03/2025 à 14:43









(CercleFinance.com) - Kering chute de -4,5%, le titre inscrit un nouveau plancher vers 190,5E.

Kering atteint les -20% depuis le 1er janvier, les -50% sur 1 an ne sont pas loin (-48%).

Rappel, le titre se dégonfle depuis le zénith des 793E (mi-août 2021) et voit sa capitalisation divisée par 4,1.

Le titre qui a culminé vers 280E mi février se dirige vers un retracement de -38%, soit un objectif de 173E.





Valeurs associées KERING 191,2600 EUR Euronext Paris -4,01%