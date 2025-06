Kering : +3% vers 179E, reste à franchir 182E information fournie par Cercle Finance • 09/06/2025 à 15:02









(CercleFinance.com) - Kering rebondit de +3% vers 179E et revient au centre d'un étroit canal de consolidation latéral (de base 177,2E) inauguré mi-mai.

Il reste à refranchir 182E pour valider une impulsion positive, la tendance baissière moyen terme serait révolue à partir du franchissement des 190,9E (testé mi-mai).





Valeurs associées KERING 178,4400 EUR Euronext Paris +2,91%