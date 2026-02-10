 Aller au contenu principal
Kering : 14% vers 297E sur un 'moins pire que prévu'
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 10:23

C'est la magie du "moins pire que prévu" : les chiffres "2025" sont calamiteux, les ventes du groupe sont en baisse de 13% (dont -22% pour la marque Gucci) à 6Mds E, désintégration du bénéfice net de 93,6%, sans oublier une forte compression de la marge opérationnelle de 14,9 vers 11,1% sur l'année 2025... mais le marché s'attendait "à pire".
Le titre a repris jusqu'à 14% dès les 1ers échanges, jusque vers 297E, comblant le "gap" des 287,3E du 16 janvier, refranchissant l'ex-plancher des 2286,5E du 9 décembre pour tester celui du 24/12 (296,6E).
Le prochain objectif se situe vers 300E puis 310E (résistance oblique court terme) issu du zénith des 344E du 23/10/2025 puis 320E (du 12/01/2026).

