Kering : 14% vers 297E sur un 'moins pire que prévu'
information fournie par Zonebourse 10/02/2026 à 10:23
Le titre a repris jusqu'à 14% dès les 1ers échanges, jusque vers 297E, comblant le "gap" des 287,3E du 16 janvier, refranchissant l'ex-plancher des 2286,5E du 9 décembre pour tester celui du 24/12 (296,6E).
Le prochain objectif se situe vers 300E puis 310E (résistance oblique court terme) issu du zénith des 344E du 23/10/2025 puis 320E (du 12/01/2026).
Valeurs associées
|289,0500 EUR
|Euronext Paris
|+11,30%
