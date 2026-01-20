 Aller au contenu principal
Kering : -14% en 4 séances, bientôt le test du fragile palier de soutien des 265E
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 11:16

Les nouvelles menaces de Trump de taxer à 200% le champagne et les vins français (et demain la maroquinerie, la haute couture ?) proférées ce lundi font plonger les géants du luxe : Kering rechute de -3,5% supplémentaire et accuse une chute de -14% en 4 séances.
Après l'enfoncement des s 293E (MM100) jeudi dernier, Kering teste le fragile palier de soutien des 265E (déjà compromis avec un repli vers 267E en 2 heures de cotations) et pourrait enchaîner par comblement du "gap" des 255E du 15 septembre dernier au cours des prochaines heures... au rythme actuel.
L'objectif suivant serait le retracement des 240E, l'ex-résistance du 28 août au 11 septembre 2025... et ex-plancher du 23 janvier au 10 février 2025.
Ensuite, un autre support se dessine vers 210E,soit l'ex-support du 27/11/2024 puis le plancher du 24 juillet au 18 août 2025.

Valeurs associées

KERING
266,950 EUR Euronext Paris -3,58%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

