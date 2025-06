Kering : +10%, salue l'arrivée à sa tête de Lucas de Meo information fournie par Cercle Finance • 16/06/2025 à 10:08









(CercleFinance.com) - Kering bondit de pratiquement +10% vers 188,6E : les investisseurs saluent l'arrivée surprise à la tête du groupe de Lucas de Meo, qui quitte soudainement la tête du groupe Renault (-7%).

Kering pourrait maintenant retracer son ex-zénith des 190E du 15 mai, l'objectif suivant étant le comblement du 'gap' des 199,1E du 28 mars.





Valeurs associées KERING 189,6000 EUR Euronext Paris +9,86%