 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 999,02
+0,21%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Keren Finance commercialise son sixième fonds obligataire daté
information fournie par AOF 24/11/2025 à 15:18

(AOF) - Sixième fonds daté d’obligations d’entreprises de Keren Finance, Keren 2032 est construit pour aller chercher du rendement dans un contexte de taux courts, qui pourraient être amenés à poursuivre leur baisse et de taux moyens/longs permettant un portage toujours attractif. Investi en grande majorité sur des obligations d'entreprises à haut rendement (High Yield), Keren 2032 sélectionnera principalement des entreprises émettant de la dette libellée en euros.

Toutefois, afin de bénéficier d'un maximum d'opportunités, il pourra également détenir jusqu'à 20% de son portefeuille sur des devises étrangères. Construit actuellement autour de 30 lignes, le portefeuille cible s'enrichira au gré des nouvelles émissions et des opportunités de marché.

Géré par Raphaël Elmaleh, il aura pour objectif de gestion la recherche d'une performance nette de frais annualisée supérieure à 4% sur une durée comprise entre la date de lancement, le 4 décembre 2025, et la dernière valeur liquidative de l'année 2032.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / DENIS CHARLET )
    Livret A, LDDS : coup de frein record pour l'épargne réglementée en octobre
    information fournie par Boursorama avec Media Services 24.11.2025 16:09 

    Ce net recul est lié à la diminution du taux de rémunération de ces deux livrets, menée en deux actes au cours de l'année écoulée. Les épargnants ont retiré 5 milliards d'euros de plus qu'ils n'en ont déposé sur leurs Livrets A et livrets de développement durable ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu s'exprime dans la cour de l'hôtel Matignon le 24 novembre 2025 à Paris ( POOL / Thomas SAMSON )
    Budget: Lecornu veut changer de méthode pour essayer de surmonter les blocages au Parlement
    information fournie par AFP 24.11.2025 15:51 

    Pour conjurer la perspective d'un rejet du budget à la fin de l'année, Sébastien Lecornu veut changer de méthode en réunissant les partis sur des "priorités absolues" comme la sécurité, l'agriculture et l'énergie et en soumettant ensuite ces discussions à des votes ... Lire la suite

  • Le logo de Continental
    Continental vise jusqu'à 1.500 licenciements supplémentaires
    information fournie par Reuters 24.11.2025 15:50 

    par Christina Amann et Rachel More Continental prévoit de supprimer jusqu'à 1.500 emplois supplémentaires dans sa division caoutchouc et plastique ContiTech, a fait savoir lundi une source du comité d'entreprise. Le groupe allemand avait déjà annoncé son intention ... Lire la suite

  • Un magasin Kohl's à Encinitas, en Californie
    Kohl's nomme Michael Bender au poste de directeur général
    information fournie par Reuters 24.11.2025 15:47 

    Kohl's Corp a annoncé lundi la nomination de Michael Bender au poste de directeur général, la chaîne de grands magasins en difficulté faisant appel à un vétéran de la vente au détail pour piloter son redressement. Le groupe avait limogé en mai son précédent dirigeant, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank