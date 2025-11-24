Keren Finance commercialise son sixième fonds obligataire daté

(AOF) - Sixième fonds daté d’obligations d’entreprises de Keren Finance, Keren 2032 est construit pour aller chercher du rendement dans un contexte de taux courts, qui pourraient être amenés à poursuivre leur baisse et de taux moyens/longs permettant un portage toujours attractif. Investi en grande majorité sur des obligations d'entreprises à haut rendement (High Yield), Keren 2032 sélectionnera principalement des entreprises émettant de la dette libellée en euros.

Toutefois, afin de bénéficier d'un maximum d'opportunités, il pourra également détenir jusqu'à 20% de son portefeuille sur des devises étrangères. Construit actuellement autour de 30 lignes, le portefeuille cible s'enrichira au gré des nouvelles émissions et des opportunités de marché.

Géré par Raphaël Elmaleh, il aura pour objectif de gestion la recherche d'une performance nette de frais annualisée supérieure à 4% sur une durée comprise entre la date de lancement, le 4 décembre 2025, et la dernière valeur liquidative de l'année 2032.