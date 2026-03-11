Kepler Cheuvreux réorganise sa direction et nomme Frédéric Méron CEO

(AOF) - Kepler Cheuvreux annonce la nomination de Frédéric Méron comme group CEO et président du directoire, et celle de Christophe Leblanc comme group deputy CEO, afin d'accélérer la diversification de ses produits, son expansion géographique et le développement de sa stratégie digitale.

Frédéric Méron dispose d'une solide expérience des activités de marché et du développement de produits financiers. Il sera chargé de piloter la croissance du groupe en s'appuyant sur sa couverture clients et sur le renforcement de l'intégration des technologies et de l'intelligence artificielle dans les activités et les offres digitales.

Christophe Leblanc, qui totalise plus de 35 ans d'expérience bancaire, supervisera les fonctions de contrôle et de support et pilotera les principaux projets de transformation.

Après cinq ans comme président du directoire, Grégoire Varenne devient vice-président du conseil de surveillance et président du comité d'audit. Le conseil de surveillance est également renforcé par la nomination d'Olivier Khayat, qui contribuera au développement de la franchise de gestion d'actifs.