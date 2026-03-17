Kepler Cheuvreux nomme Olivier Khayat pour développer la gestion d’actifs

La société de courtage et d’analyse financière Kepler Cheuvreux a annoncé une série de nominations, dont celle d’Olivier Khayat au sein du conseil de surveillance afin de poursuivre le développement de la franchise de gestion d’actifs.

Entre 2011 et 2021, Olivier Khayat a occupé plusieurs postes de direction chez UniCredit, notamment ceux de directeur général adjoint et co-directeur de la banque de financement et d’investissement, co-CEO Western Europe Banking, ainsi que de membre du comité de direction générale d’UniCredit. Il a également siégé aux conseils de surveillance de HypoVereinsbank et de UniCredit Bank Austria AG.

Auparavant, il a exercé des fonctions de direction au sein de la banque de financement et d’investissement de la Société Générale, notamment en tant que responsable monde des taux, changes et matières premières (FICC) et co-responsable Monde du Financement et de la Levée de Capitaux. Olivier Khayat a débuté sa carrière dans les activités de fixed income chez CCF.

Nouveaux directeur général et deputy CEO

Dans le même temps, Frédéric Méron a été nommé group CEO, président du directoire, tandis que Christophe Leblanc devient group deputy CEO.

Frédéric Méron a plus de 30 ans d’expérience dans les marchés financiers, la banque de financement et d’investissement, ainsi que dans des fonctions de direction au sein de grandes institutions financières internationales. Depuis 2020, il occupait le poste de Responsable de la Transformation & des Fonctions Transversales pour la division Marchés de Crédit Agricole CIB.

Christophe Leblanc possède plus de 35 ans d’expérience dans les marchés, la banque d’investissement, et dans des fonctions de direction opérationnelle au sein de la Société Générale.

Depuis 2024, il a conseillé des organisations sur des projets complexes et stratégiques, sur les sujets d’efficacité opérationnelle, de transformation digitale et de résilience opérationnelle.

De 2017 à 2022, Christophe Leblanc était directeur des ressources du groupe et de la Transformation Digitale chez Société Générale et membre du comité exécutif du groupe.

Laurence Marchal