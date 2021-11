Communiqué de presse Voisins-le-Bretonneux, le 10 Novembre 2021-18H

Kepler Cheuvreux initie la couverture d’Orège

Kepler Cheuvreux, l’une des principales entreprises européennes indépendantes de services financiers spécialisée dans la recherche, l’exécution et le conseil, vient d’initier la couverture d’Orège, avec une étude intitulée “360-Orège: becoming a must have“ (uniquement en anglais).



La note d’initiation de couverture, publiée le 10 Novembre 2021 par Kepler Cheuvreux, est accessible sur le site internet www.keplercheuvreux.com, rubrique « Research Public Access».



A propos d’Orège

Orège, acteur de l’économie circulaire et du développement durable, est une entreprise à dimension internationale, spécialisée dans le développement et la commercialisation de solutions de conditionnement, de traitement, et de valorisation des boues.

Filiale d’EREN Industries, Orège accompagne ses clients dans une dizaine de pays à partir de ses sites en France, aux Etats-Unis, en Angleterre et en Allemagne.

Orège a pour partenaires :

- Le Groupe Alfa Laval : groupe scandinave, leader mondial, spécialisé dans le développement et la commercialisation de produits et solutions de séparation, de transfert de fluides et d’échange thermique dans les domaines de l’énergie, de l’environnement, de l’agro-alimentaire et de l’eau.

- Le Groupe Itochu Machine-Technos Corp : ITCMT est une filiale du Groupe Japonais ITOCHU Corporation, une des plus importantes et des plus réputées