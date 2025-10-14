Kepler Cheuvreux dévoile KC Agency

(AOF) - Société spécialisée dans le fixed income & crédit, les solutions structurées, le corporate finance et la gestion d'actifs, Kepler Cheuvreux lance une initiative stratégique visant à développer ses services d’exécution à travers la création d’une nouvelle ligne métier dédiée aux produits dérivés listés, baptisée " KC Agency ". Cette nouvelle activité est dirigée par Steeve Charvet, qui bénéficie de plus de 25 ans d’expérience en " agency execution ". KC Agency réunit une équipe de 20 professionnels expérimentés, basés à Londres, Paris, Genève, Nyon et Dubaï.

Fonctionnant selon un modèle purement agency, KC Agency offre des services d'exécution et de conseil couvrant l'ensemble des produits dérivés listés : equity derivatives, financial futures & options, interest rate derivatives, et commodity derivatives.

" Grâce à un vaste réseau de fournisseurs de liquidité, KC Agency offre à ses clients une profondeur de marché et des conditions tarifaires qui se distinguent de celles proposées sur la plupart des plateformes électroniques. Cette position unique permet aux hedge funds, investisseurs institutionnels, family offices, entreprises et intermédiaires de saisir des opportunités sur les marchés développés comme émergents ", explique Kepler Cheuvreux.