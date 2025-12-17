Kenya-Un défenseur de l'environnement retire sa plainte contre un hôtel de luxe dans le Maasai Mara

Un défenseur de l'environnement kenyan a retiré la plainte qu'il avait déposée l'été dernier pour tenter d'empêcher l'ouverture d'un lodge de luxe Ritz-Carlton qui, selon lui, bloquait un couloir de migration des gnous dans la réserve du Maasai Mara, ont annoncé ses avocats mercredi.

Meitamei Olol Dapash, qui milite pour l'Institute for Maasai Education, Research and Conservation (MERC), avait attaqué l'été dernier en justice le propriétaire de Ritz-Carlton, Marriott

MAR.O , ainsi que le promoteur et les autorités locales, en leur reprochant de perturber la grande migration des gnous entre le Maasai Mara et le Serengeti tanzanien.

Ses avocats ont annoncé mercredi qu'il avait retiré sa plainte auprès du tribunal de Narok, sans fournir d'explication.

Selon la chaîne de télévision kenyane Citizen TV, Meitamei Olol Dapash estime que ses réserves ont été suffisamment prises en compte.

Fin novembre, le Kenya Wildlife Service, le service de gestion de la faune sauvage, avait rejeté ses accusations selon lesquelles le lodge risquait de bloquer le couloir de migration des gnous.

(Humphrey Malalo et Aaron Ross, version française Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)