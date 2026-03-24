Kenya Airways perd 138 millions de dollars avant impôts en 2025

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(Ajoute le contexte et plus de détails de la présentation des résultats à partir du paragraphe 2)

Kenya Airways KQNA.NR a annoncé mardi une perte avant impôts de 17,93 milliards de shillings (138,30 millions de dollars) en 2025, pénalisée par la baisse des recettes.

Le résultat est un revers pour l'une des principales compagnies aériennes d'Afrique, qui a réalisé son premier bénéfice avant impôt en plus de dix ans en 2024.

La compagnie aérienne, qui possède une flotte d'environ 40 avions, a déclaré que le revenu total est tombé à 161,47 milliards de shillings l'année dernière, contre 188,50 milliards de shillings en 2024.

La directrice financière Mary Mwenga a déclaré que la détérioration de la performance de la compagnie était en partie due au fait que trois de ses gros-porteurs Boeing BA.N 787-8 Dreamliner ont été temporairement cloués au sol en raison de contraintes de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Le bénéfice de 2024 a été favorisé par des gains de change, la monnaie shilling KES= s'étant renforcée de plus de 20 % par rapport au dollar cette année-là.

(1 $ = 129,6500 shillings kenyans)