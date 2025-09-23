 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Kenvue rebondit, le lien entre Tylenol et autisme évoqué par Trump n'étant pas étayé par de nouvelles preuves scientifiques
information fournie par Reuters 23/09/2025 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions de la société de santé grand public Kenvue KVUE.N augmentent de 6 % à 17,99 $ avant le marché

** L'action a atteint un niveau record lundi après que le président Donald Trump a établi un lien entre l'autisme et l'utilisation de vaccins pendant l'enfance et la prise de Tylenol, un médicament contre la douleur, par les femmes enceintes

** Les analystes de Canaccord Genuity disent que le risque de KVUE est minime et que la liquidation semble exagérée, ajoutant qu'il y a "plus de bruit que de substance"

** Les analystes de Citi disent qu'ils s'attendaient à ce que l'action se rétablisse, citant l'absence de nouvelles preuves scientifiques de la part de la Maison Blanche

** Il est probable qu'un pourcentage à un chiffre des ventes de Tylenol provienne de l'utilisation par les femmes enceintes - Canaccord Genuity

** Le 5 septembre, le Wall Street Journal a rapporté que le ministre de la Santé Robert F. Kennedy Jr. envisageait de lier le Tylenol à l'autisme

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 20,5 % depuis le début de l'année

