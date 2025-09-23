Kenvue rebondit, le lien entre Tylenol et autisme évoqué par Trump n'étant pas étayé par de nouvelles preuves scientifiques

23 septembre - ** Les actions de la société de santé grand public Kenvue KVUE.N augmentent de 6 % à 17,99 $ avant le marché

** L'action a atteint un niveau record lundi après que le président Donald Trump a établi un lien entre l'autisme et l'utilisation de vaccins pendant l'enfance et la prise de Tylenol, un médicament contre la douleur, par les femmes enceintes

** Les analystes de Canaccord Genuity disent que le risque de KVUE est minime et que la liquidation semble exagérée, ajoutant qu'il y a "plus de bruit que de substance"

** Les analystes de Citi disent qu'ils s'attendaient à ce que l'action se rétablisse, citant l'absence de nouvelles preuves scientifiques de la part de la Maison Blanche

** Il est probable qu'un pourcentage à un chiffre des ventes de Tylenol provienne de l'utilisation par les femmes enceintes - Canaccord Genuity

** Le 5 septembre, le Wall Street Journal a rapporté que le ministre de la Santé Robert F. Kennedy Jr. envisageait de lier le Tylenol à l'autisme

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a chuté de 20,5 % depuis le début de l'année